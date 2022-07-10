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Стало известно о блокировании ФРГ помощи для Украины на миллиарды евро

Corriere della Sera сообщила о блокировании ФРГ помощи для Украины в размере €9 млрд
Кристиан Линднер

Кристиан Линднер. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия блокирует новый пакет помощи для Украины в размере девяти миллиардов евро. Именно эта «тупиковая ситуация», подтвержденная источниками в Киеве и Брюсселе, могла стать одной из причин увольнения украинского посла в Берлине Андрея Мельника, пишет итальянское издание Corriere della Sera.

В газете сообщается, что министр финансов ФРГ Кристиан Линднер не одобряет намерение Еврокомиссии финансировать Украину за счет общего европейского долга.

«Между тем время идет, Киев заявляет, что ему нужна помощь в размере пяти миллиардов долларов в месяц, есть предположение, что Украина объявит дефолт по погашению внешнего долга в размере 900 миллионов евро в сентябре», — говорится в материале.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что бюджетное подразделение Еврокомиссии блокирует новый кредит Украине в размере 1,5 миллиарда евро из-за опасений по поводу финансовой надежности Киева.

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Варвара Кошечкина
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