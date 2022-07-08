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Зеленский признал нежелание некоторых европейских стран поддерживать Украину

Президент Украины Зеленский: некоторые страны Европы хотят баланса между Москвой и Киевом
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Некоторые страны в Европе хотят баланса между Москвой и Киевом, но благодаря давлению США они стали поддерживать Украину, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Глава государства поблагодарил Вашингтон за активную поддержку Украины. По его словам, Киев добивается увеличения военной помощи и не хочет, чтобы за Украину «боролись люди из разных стран». Зеленский добавил, что США — мировая экономика, которая может способствовать разрешению кризиса оружием и финансами.

Зеленский признал нежелание некоторых европейских стран поддерживать Украину. «США могут влиять на решения европейских стран — это политическая поддержка. Должен признаться, некоторые страны в Европе хотят баланса между Россией и Украиной, но благодаря помощи США они стали поддерживать Киев. Таким образом, когда я говорю об объеме и скорости поставки вооружений, я не апеллирую только к Соединенным Штатам, я обращаюсь ко всем мировым лидерам», — добавил Зеленский.

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Марина Совина
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