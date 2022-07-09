Украинцы обеспокоились прекращением помощи после отставки Джонсона

Политик Совсун: украинцы обеспокоились прекращением помощи Киеву после отставки Джонсона

Киевский политик Инна Совсун заявила, что украинцы обеспокоены отставкой премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Ее слова цитирует Daily Mail.

«На Украине люди очень обеспокоены. Я понимаю, что есть разные оценки деятельности Бориса Джонсона, но мы сейчас смотрим на западных политиков только с одной точки зрения: уровня поддержки Украины. <…> В этом смысле Джонсон, безусловно, был большим другом», — пояснила Совсун.

Политик отметила, что на Украине сомневаются в продолжении Лондоном курса прежнего главы правительства в отношении Киева.

В июне Джонсон в беседе с канадским коллегой Джастином Трюдо заявил о необходимости помощи Украине с вооружением и разведданными. Говоря о конфликте, британский премьер подчеркнул, что настал «решающий момент», так как чаша весов может склониться как в одну, так и в другую сторону, поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы перевес был в сторону Киева.