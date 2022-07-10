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Спорт

Стало известно мнение Малкина о ситуации с новым контрактом с «Питтсбургом»

Малкин оказался разочарован ходом переговоров о новом контракте с «Питтсбург Пингвинс»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский хоккеист Евгений Малкин оказался разочарован ходом переговоров о новом контракте с «Питтсбург Пингвинс». Мнение форварда стало известно The Athletic.

Отмечается, что, несмотря на внешнее спокойствие, Малкин подавлен ситуацией. «Он хочет играть только за "Питтсбург". Он не понимает, как переговоры дошли до того, что он может не продлить контракт. Он сказал: "Они не считают меня хорошим игроком — почему?"» — поделился один из друзей нападающего.

Ранее генеральный менеджер команды Рон Хекстолл заявил, что работа над новым контрактом Малкина находится в процессе. «Посмотрим, сможем ли найти точки соприкосновения для обеих сторон. Мы, само собой, хотели бы сохранить Малкина. Мы с самого начала говорили, что хотим оставить Джино», — подчеркнул он.

17 мая сообщалось, что «Питтсбург» предложил Малкину новый трехлетний контракт. По его условиям, зарплата россиянина сократится с 9,5 до 5 миллионов долларов за сезон.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником «Металлурга».

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