В «Питтсбург Пингвинс» прокомментировали ситуацию с новым контрактом Малкина

В «Питтсбурге» заявили, что работа над новым контрактом Малкина находится в процессе

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» прокомментировали ситуацию с новым контрактом российского форварда Евгения Малкина. Слова генерального менеджера «команды Рона Хекстолла приводит в Twitter журналистка Мишель Кречиоло.

Хекстолл заявил, что работа над соглашением с игроком находится в процессе. «Посмотрим, сможем ли найти точки соприкосновения для обеих сторон. Мы, само собой, хотели бы сохранить Малкина. Мы с самого начала говорили, что хотим оставить Джино», — подчеркнул он. Функционер выразил уверенность, что хоккеист хотел бы продолжить выступать за команду.

17 мая сообщалось, что «Питтсбург» предложил Малкину новый трехлетний контракт. По его условиям, зарплата россиянина сократится с 9,5 до 5 миллионов долларов за сезон.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником «Металлурга».