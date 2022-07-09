Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Новак Джокович
3:1
Завершен
Кэмерон Норри
Уимблдон (м)
Зенит
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
Суперкубок России|Финал
Ростов
Завтра
19:00 (Мск)
Краснодар
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Химки
Завтра
14:00 (Мск)
Локомотив М
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
12 июля
16:00 (Мск)
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Спорт

В «Питтсбург Пингвинс» прокомментировали ситуацию с новым контрактом Малкина

В «Питтсбурге» заявили, что работа над новым контрактом Малкина находится в процессе

Фото: Charles LeClaire-USA TODAY Sports / Reuters

В клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» прокомментировали ситуацию с новым контрактом российского форварда Евгения Малкина. Слова генерального менеджера «команды Рона Хекстолла приводит в Twitter журналистка Мишель Кречиоло.

Хекстолл заявил, что работа над соглашением с игроком находится в процессе. «Посмотрим, сможем ли найти точки соприкосновения для обеих сторон. Мы, само собой, хотели бы сохранить Малкина. Мы с самого начала говорили, что хотим оставить Джино», — подчеркнул он. Функционер выразил уверенность, что хоккеист хотел бы продолжить выступать за команду.

17 мая сообщалось, что «Питтсбург» предложил Малкину новый трехлетний контракт. По его условиям, зарплата россиянина сократится с 9,5 до 5 миллионов долларов за сезон.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли. Форвард является воспитанником «Металлурга».

Синдром отмены: Россия
Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о требовании к Зеленскому извиниться перед президентом Германии
Прогулка игуаны на поводке в московском дворе попала на видео
В «Питтсбург Пингвинс» прокомментировали ситуацию с новым контрактом Малкина
Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП на остановке в Новосибирске
В Удмуртии ребенок сломал ноги после падения с батута
Тело убитого Синдзо Абэ доставили в дом его семьи
Армия США рассказала о приоритетах по итогам спецоперации России на Украине
Перечислены ошибки Абэ на посту премьер-министра Японии
Kyodo сообщило о планах убийцы Абэ напасть на лидера религиозной группы
Желтый уровень террористической опасности продлили в Курской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.