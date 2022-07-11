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На Украине решили ввести обязательный экзамен для получения гражданства

Зеленский попросил ввести обязательный экзамен для получения гражданства Украины

Фото: Jon Nazca / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт президента.

Петиция о введении обязательного экзамена для оформления гражданства набрала более 25 тысяч голосов. После этого президент Украины обратился к Шмыгалю для комплексной проработки данного вопроса.

Такая петиция была подана на согласование 23 мая 2022 года. Виталию Капустяну, который стал ее инициатором, кажется, что в обязательные тесты должны войти такие параметры, как знание языка и история Украины.

Ранее стало известно, что петиция о легализации однополых браков на Украине набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Теперь президент страны Владимир Зеленский обязан рассмотреть ее. Автор петиции Анастасия Совненко сообщала, что люди одного пола тоже должны иметь возможность создать семью, им необходимы такие же права на Украине, как и для традиционных пар.

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Варвара Кошечкина
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