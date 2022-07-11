Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Разработан алмазный датчик для изучения мозга

Science Advances: разработан алмазный датчик для изучения мозга с помощью магнитного поля

Фото: Tengyart / Unsplash

Команда ученых из Института прикладной физики твердого тела Фраунгофера и Мельбурнского королевского технологического института разработала алмазный датчик для изучения мозга, который работает на лазерном излучении. Результаты работы описаны в журнале Science Advances.

В ходе исследования специалисты использовали квантовые дефекты в алмазе, называемые NV-центрами, для обнаружения магнитного поля, используемого для изучения мозга. Появление таких ошибок в структуре минерала формируется при нарушении строения кристаллической решетки алмаза.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Полученный в результате доработок свет во много раз превосходит стандартные показатели этой технологии. В итоге ученые могут обнаруживать магнитное поле с десятикратной точностью по сравнению с последними достижениями, связанными с NV-центрами. По словам авторы работы, их разработка позволит улучшить методы картирования мозговой активности и диагностики заболеваний (болезни Альцгеймера, эпилепсии и других болезней мозга на ранней стадии). Кроме того, в дальнейшем получится уменьшить размер аппаратов (вплоть до компактных устройств), ведь современные технологии для магнитоэнцефалографии или магнитно-резонансной томографии крайне громоздки.

В июне 2022 года команда российских ученых из фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» совместно с сотрудниками некоммерческой Лаборатории «Сенсор-Тех» представили мозговой имплант, который способен активировать различные органы чувств — например, зрение или слух.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Стало известно о десятках пострадавших в результате обстрела Новой Каховки ВСУ
Россиянкам назвали еще один провокационный тренд 2022 года
Байден направил на ратификацию протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Силуанов назвал способ снизить мировые цены на энергоносители
Никас Сафронов рассказал о своих отношениях с Софи Лорен
Доллар и евро назвали токсичными валютами
Появились детали переговоров между Малкиным и «Питтсбургом»
Канцлер Австрии назвал алкоголь выходом при отсутствии мер против инфляции
В США заявили о планах Ирана передать России военные беспилотники
Стало известно об обстреле Новой Каховки ракетами HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.