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Российские военные превратили ручной гранатомет в артиллерию

Российские военные применили модернизированный гранатомет РПГ-7 в качестве артиллерии

Кадр: телеграм-канал «Военная хроника»

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные применили модернизированный ручной противотанковый гранатомет РПГ-7 в качестве артиллерии. Об этом сообщил военный корреспондент Андрей Филатов в своем Telegram-канале.

Гранатомет стреляет гранатами без самоликвидатора. Боеприпас летит дальше, а его детонация происходит после контакта с целью. Также гранатомет получил станок. Дальность стрельбы составляет 3,5 километра.

Отмечается, что модернизированный РПГ позволяет малым группам подходить к украинским позициям пешком, наносить удар и оперативно менять позицию.

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Ранее Минобороны России впервые показало боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые выполняют задачи в ходе специальной военной операции на Украине.

В июне военный обозреватель «Известий» Антон Лавров отметил, что к концу месяца украинские формирования развернули не менее 200 артиллерийских систем иностранного производства.

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Даниил Иринин
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