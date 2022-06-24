В России оценили «успехи» западных гаубиц на Украине

«Известия»: поставки западных гаубиц не переломят ситуацию на Украине

Украинские вооруженные формирования более месяца массово получают западную крупнокалиберную артиллерию, которая уже брошена на фронт и задействована в сражениях. Об «успехах» западных гаубиц на Украине рассказывает военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

По его оценке, единственные «успехи» отмечены «пока лишь в терроризировании обстрелами дальнобойных зарубежных гаубиц мирного населения Донецка». «И теперь понятно, что надежды Киева на то, что с получением иностранных артсистем удастся переломить ситуацию и перейти в масштабное контрнаступление, выглядят несбыточными». — пишет автор.

Обозреватель отмечает, что к концу июня украинские формирования развернули «не менее 200 крупнокалиберных артсистем натовского калибра 155 миллиметров». Ссылаясь на данные западных репортеров, автор пишет, что «на один снаряд с украинской стороны приходится десяток ответных».

Автор напоминает, что в интервью журналу National Defence командующий логистикой украинских сухопутных войск Владимир Карпенко заявил о потере 700 артиллерийских систем с начала спецоперации. «Официальные заявки уничтоженной техники по версии российского военного ведомства гораздо выше. В любом случае понятно, что 200–300 артсистем, пусть и обладающих высокими характеристиками, полностью восполнить эти утраты не в состоянии», — уверяет Лавров.

Эксперт уверяет, что «далеко не все переданное оружие качественно превосходит по характеристикам утраченное советское имущество». По его данным, старые модификации американских самоходных артустановок М109 имеют «невысокий темп стрельбы и не слишком совершенные приборы управления огнем».

По его оценке, более серьезной угрозой выступают такие высокотехнологичные гаубицы, как французские Caesar или немецкие Panzerhaubitze 2000, которые «могут гораздо быстрее перемещаться с позиции на позицию после того, как отстреляются, выпускать в три–четыре раза больше снарядов в минуту, чем та же М777, и имеют все необходимое оборудование для точной стрельбы». «Но такие орудия переданы в столь ничтожных количествах, что изменить что-то на фронте просто не способны», — резюмирует автор.

Лавров отмечает, что поставки западной артиллерии оказалась «размазаны» по фронту от Харькова до Одессы. «Есть все предпосылки к тому, что России удастся еще лучше отладить систему борьбы с иностранными артсистемами», — заключает обозреватель.

В июне концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) госкорпорации «Ростех» прокомментировал сообщение о захвате российскими военными поставленных Украине французских самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesarс словами «в хозяйстве пригодится» и «шлите еще».