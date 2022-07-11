Королевская семья обратилась к выигравшей Уимблдон бывшей российской теннисистке

Британская королевская семья поздравила теннисистку Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне

Британская королевская семья в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратилась к выигравшей Уимблдон бывшей российской теннисистке Елене Рыбакиной.

Британцы поздравили представительницу Казахстана, а также серба Новака Джоковича с победами в одиночном разряде. Они рассказали, что Герцогиня Кембриджская вручила трофеи победителям и занявшим второе место теннисистам, а также персоналу, волонтерам и юным игрокам.

9 июля 23-летняя Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финальном матче она обыграла француженку Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Спортсменка заработала 2,5 миллиона долларов.

До 2018 года Рыбакина представляла сборную России. Она является 23-й ракеткой мира. Для спортсменки это первая победа на турнире «Большого шлема».