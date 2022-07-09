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Спорт

Названа сумма призовых бывшей российской теннисистки за победу на Уимблдоне

Казахстанская теннисистка Рыбакина заработала 2,5 миллиона долларов за победу на Уимблдоне

Фото: Toby Melville / Reuters

Названа сумма призовых теннисистки Елены Рыбакиной за победу на Уимблдоне-2022. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Казахстанская спортсменка, до 2018 года представлявшая Россию, заработала 2,5 миллиона долларов. Общая сумма призовых турнира составила 48,9 миллиона долларов.

9 июля 23-летняя Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финальном матче она обыграла француженку Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.

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