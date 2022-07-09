Названа сумма призовых бывшей российской теннисистки за победу на Уимблдоне
Казахстанская теннисистка Рыбакина заработала 2,5 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Названа сумма призовых теннисистки Елены Рыбакиной за победу на Уимблдоне-2022. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Казахстанская спортсменка, до 2018 года представлявшая Россию, заработала 2,5 миллиона долларов. Общая сумма призовых турнира составила 48,9 миллиона долларов.
9 июля 23-летняя Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финальном матче она обыграла француженку Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2.
20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и приняли решение лишить турнир рейтинговых очков.