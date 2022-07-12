Российский вице-премьер удивился отказу Европы от российского газа

Вице-премьер Новак удивился отказу Европы от «Северного потока-2» и российского газа

Планомерный отказ Европы от российского газа вызывает только удивление, а решения, подобные заморозке «Северного потока-2», принимаются вопреки здравому смыслу и интересам экономики. Об этом в статье для журнала «Энергетическая политика» заявил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, решения, принимаемые руководством ЕС, связаны с политическими причинами, а граждане европейских стран лишаются возможности получить достаточные объемы газа по доступной цене.

В связи с этим, подчеркнул Новак, теперь мощности «Северного потока-2» будут использоваться для газификации регионов Северо-Запада России, где показатели газификации (57,3 процента) пока отстают от среднероссийских.

Ранее заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов назвал бессмысленным использование газопровода для газификации Северо-Запада России. По его оценке, потенциал газификации Ленинградской области слаб, а в регионе и так профицит мощностей, которые можно использовать для поставок.

На всех этапах строительства «Северного потока-2» против проекта выступали Украина, Польша, страны Балтии и США, а также отдельные политики ведущих стран Европы. По их представлениям, настоящей целью газопровода было прекращение транзита газа через Украину, чтобы получить новый способ давления на Киев.

После ввода российских войск на Украину такая версия стала доминирующей в ЕС. В том числе свою ошибку признали власти Германии, которые наиболее активно поддерживали «Северный поток-2».

В настоящее время в Евросоюзе ожидают, что Россия полностью прекратит поставки газа в Европу ради усиления давления. В частности, об этом заявил министр экономики, финансов, индустриального и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр. В Германии также посчитали ограничение поставок по «Северному потоку» признаком грядущего отключения. Немецкие специалисты не верят в озвученные официально причины, связанные с неисправностью оборудования, поэтому региональные власти начали готовить планы действий для прохождения зимнего периода.