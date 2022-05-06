В развороте «Северного потока — 2» в Россию не увидели смысла

Эксперт Колобанов назвал неоднозначным решение использовать «Северный поток-2» в России

Планы по газификации северо-запада России с помощью сухопутных мощностей газопровода «Северный поток — 2», замороженного Германией на неопределенный срок из-за ситуации на Украине, выглядят неоднозначно. Об этом в комментарии агентству «Прайм» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

По мнению эксперта, разворот потоков газа, предназначенных для европейских потребителей, не имеет смысла в связи со слабым потенциалом газификации Ленинградской области. По оценке «Газпрома», возможный прирост потребления не превышает трех миллиардов кубометров в год, из них на население приходится миллиард кубометров.

Общий уровень газификации региона невысок, однако для его повышения придется строить дополнительную подводящую и распределительную инфраструктуру в малонаселенной местности, что экономически очень невыгодно. Еще более важным фактором Колобанов назвал серьезный профицит мощностей в регионе, простаивающих без использования.

«Газпром» объявил о намерении использовать «Северный поток — 2» для газификации российских территорий 5 мая. При этом компания предупредила, что если Германия все же захочет запустить газопровод в эксплуатацию, то включение второй ветки состоится не раньше 2028 года.

Колобанов напомнил, что для подачи газа в «Северный поток — 2» проложен газопровод от участка Грязовец до компрессорной станции «Славянская». Предполагалось, что та станет одной из самых мощных компрессорных станций в мире. Мощность сухопутного маршрута должна была составить 84,2 миллиарда кубометров в год, 55 миллиардов — на «Северный поток — 2».

При этом в одном коридоре с новым трубопроводом идет снабжающий первый «Северный поток» газопровод Грязовец-Выборг. Кроме того, через Ленинградскую область проходит газопровод Белоусово-Ленинград, ранее снабжавший Эстонию.

Частично газ можно перенаправить в соседние регионы — в Карелию и потом в Мурманскую область, отметил эксперт. Но и в этом случае профицит окажется значительно выше потребностей, которые оцениваются в 9-10 миллиардов кубометров в год.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не исключил, что избыток газа российские инвесторы смогут реализовать в регионе в различных проектах, и тогда разворот будет оправдан.