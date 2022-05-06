Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В развороте «Северного потока — 2» в Россию не увидели смысла

Эксперт Колобанов назвал неоднозначным решение использовать «Северный поток-2» в России

Фото: Daniel Reinhard / Globallookpress.com

Планы по газификации северо-запада России с помощью сухопутных мощностей газопровода «Северный поток — 2», замороженного Германией на неопределенный срок из-за ситуации на Украине, выглядят неоднозначно. Об этом в комментарии агентству «Прайм» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов.

По мнению эксперта, разворот потоков газа, предназначенных для европейских потребителей, не имеет смысла в связи со слабым потенциалом газификации Ленинградской области. По оценке «Газпрома», возможный прирост потребления не превышает трех миллиардов кубометров в год, из них на население приходится миллиард кубометров.

Общий уровень газификации региона невысок, однако для его повышения придется строить дополнительную подводящую и распределительную инфраструктуру в малонаселенной местности, что экономически очень невыгодно. Еще более важным фактором Колобанов назвал серьезный профицит мощностей в регионе, простаивающих без использования.

«Газпром» объявил о намерении использовать «Северный поток — 2» для газификации российских территорий 5 мая. При этом компания предупредила, что если Германия все же захочет запустить газопровод в эксплуатацию, то включение второй ветки состоится не раньше 2028 года.

Колобанов напомнил, что для подачи газа в «Северный поток — 2» проложен газопровод от участка Грязовец до компрессорной станции «Славянская». Предполагалось, что та станет одной из самых мощных компрессорных станций в мире. Мощность сухопутного маршрута должна была составить 84,2 миллиарда кубометров в год, 55 миллиардов — на «Северный поток — 2».

Материалы по теме:
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября 2021
Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
Одиссея «Академика Черского»«Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря
20 января 2021

При этом в одном коридоре с новым трубопроводом идет снабжающий первый «Северный поток» газопровод Грязовец-Выборг. Кроме того, через Ленинградскую область проходит газопровод Белоусово-Ленинград, ранее снабжавший Эстонию.

Частично газ можно перенаправить в соседние регионы — в Карелию и потом в Мурманскую область, отметил эксперт. Но и в этом случае профицит окажется значительно выше потребностей, которые оцениваются в 9-10 миллиардов кубометров в год.

Ранее заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач не исключил, что избыток газа российские инвесторы смогут реализовать в регионе в различных проектах, и тогда разворот будет оправдан.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Лидеры G7 обсудят новые санкции против России
В Совфеде обвинили Запад в отсутствии прогресса в переговорах с Киевом
Наезд такси на сотрудника ДПС в Москве попал на видео
Мадонна предложила папе римскому пересмотреть ее отлучение от церкви
В ДНР высказались об освобождении республики к 9 мая
Раскрыты данные о зарубежных поездках Чубайса
Китай направил в зону ПВО Тайваня группу военных самолетов
Обнаружен новый вид опасных ядовитых медуз
Российские производители гороха решили надеяться только на Китай
ФСБ пресекла контрабанду медалей Великой Отечественной войны
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.