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Применение «Северного потока-2» на северо-западе России объяснили

Замглавы ФНЭБ Гривач заявил, что Германия будет жалеть о заморозке «Северного потока-2»

фото: Globallookpress.com

Применение «Газпромом» мощностей «Северного потока-2» для газоснабжения северо-запада России связано с неопределенностью, которую допустили немецкие власти. Они заморозили процесс сертификации газопровода, о чем впоследствии будут жалеть. Так объяснил новое применение «Северного потока-2» заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с «Лентой.ру».

Новое применение

«Газпром» сообщил о намерении задействовать «избыточные» сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток-2» для газоснабжения северо-западных регионов России. Применение газовый гигант решил найти в связи с тем, что газопровод, который должен был использоваться для экспорта газа в Германию, не эксплуатируется.

Гривач уверен, что поиск нового применения газопровода связан с неопределенностью, которую допустили немецкие власти, заморозив процесс сертификации проекта.

«Та инфраструктура, которая построена на российской территории для подачи газа через "Северный поток-2" в Германию и далее в Европу, теперь будет использована для проектов внутри России», — считает он.

Это старт для российских инвесторов — есть свободные объемы газа, под которые можно реализовывать различные интересные проекты

Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности

Европейские нужды

При этом эксперт отметил, что сам «Северный поток-2» никуда не исчезнет, несмотря на подобные заявления.

«Мы понимаем, что Европа объективно нуждается в поставках газа, "Северный поток-2" может быть востребован после завершения острой фазы кризиса. Но теперь он не будет готов работать в полном объеме, даже если европейцы поменяют свое мнение. Для того чтобы запустить газопровод в полном объеме, потребуются дополнительные инвестиции — это и время, и деньги, и соответствующие гарантии с европейской стороны», — сказал Гривач.

Поезд слегка отошел от платформы, они упускают свой шанс

Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности

«Сейчас сложно делать долгосрочные прогнозы, но проектный срок эксплуатации газопровод "Северный поток-2" 50 лет. За такой срок может многое поменяться, но энергетические нужды Европы будут константой», — заключил специалист.

«Северный поток-2» был заморожен в феврале, несмотря на окончание строительства. В январе немецкая энергетическая компания RWE заявила о том, что газопровод «Северный поток-2» не является критически необходимым для Германии.

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Алена Шевченко
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