Применение «Северного потока-2» на северо-западе России объяснили
Применение «Газпромом» мощностей «Северного потока-2» для газоснабжения северо-запада России связано с неопределенностью, которую допустили немецкие власти. Они заморозили процесс сертификации газопровода, о чем впоследствии будут жалеть. Так объяснил новое применение «Северного потока-2» заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в разговоре с «Лентой.ру».
Новое применение
«Газпром» сообщил о намерении задействовать «избыточные» сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток-2» для газоснабжения северо-западных регионов России. Применение газовый гигант решил найти в связи с тем, что газопровод, который должен был использоваться для экспорта газа в Германию, не эксплуатируется.
Гривач уверен, что поиск нового применения газопровода связан с неопределенностью, которую допустили немецкие власти, заморозив процесс сертификации проекта.
«Та инфраструктура, которая построена на российской территории для подачи газа через "Северный поток-2" в Германию и далее в Европу, теперь будет использована для проектов внутри России», — считает он.
Это старт для российских инвесторов — есть свободные объемы газа, под которые можно реализовывать различные интересные проекты
Европейские нужды
При этом эксперт отметил, что сам «Северный поток-2» никуда не исчезнет, несмотря на подобные заявления.
«Мы понимаем, что Европа объективно нуждается в поставках газа, "Северный поток-2" может быть востребован после завершения острой фазы кризиса. Но теперь он не будет готов работать в полном объеме, даже если европейцы поменяют свое мнение. Для того чтобы запустить газопровод в полном объеме, потребуются дополнительные инвестиции — это и время, и деньги, и соответствующие гарантии с европейской стороны», — сказал Гривач.
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«Сейчас сложно делать долгосрочные прогнозы, но проектный срок эксплуатации газопровод "Северный поток-2" 50 лет. За такой срок может многое поменяться, но энергетические нужды Европы будут константой», — заключил специалист.
«Северный поток-2» был заморожен в феврале, несмотря на окончание строительства. В январе немецкая энергетическая компания RWE заявила о том, что газопровод «Северный поток-2» не является критически необходимым для Германии.