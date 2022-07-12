Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
4:0
Завершен
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
2:1
1-й тайм
live
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
Завтра
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Завтра
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Фетисов отреагировал на угрозу отстранения россиян от Олимпиады-2024

Фетисов заявил, что от МОК нужны объяснения из-за угрозы отстранения россиян от Игр-2024
Вячеслав Фетисов

Вячеслав Фетисов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на угрозу отстранения российских спортсменов от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фетисов обратил внимание на то, что в Международном олимпийском комитете (МОК) рекомендуют федерациям не допускать россиян до соревнований, тем самым не давая спортсменам квалифицироваться на Игры. «Абсурдный, замкнутый круг. Наши спортивные чиновники должны что-то сделать. Надо ехать туда в Лозанну, сидеть под зданием МОК и требовать разъяснений. С какой стати спортсмены должны страдать?» — заявил он.

11 июля член МОК Крейг Риди заявил, что у российских спортсменов мало шансов на участие в Олимпиаде-2024. Он напомнил, что отечественные атлеты не успеют пройти квалификации в большинстве видов, кроме велоспорта, дзюдо и тенниса.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Летние XXXIII Олимпийские игры состоятся в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Синдром отмены: Россия
Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Украинская разведка рассказала о подготовке к контрнаступлению
России спрогнозировали постепенную потерю рынка нефти
Специалист предупредил россиян об опасности Telegram
Российского полицейского осудили на семь лет за взятку в три миллиона рублей
Этап «Тур де Франс» прервали в знак протеста
Звезду фильма «Лулу и Бриггс» обвинили в мошенничестве
Фетисов отреагировал на угрозу отстранения россиян от Олимпиады-2024
Россияне массово устремились в соседнюю страну после открытия границ
Телескоп Джеймса Уэбба снял воду на планете WASP-96b
Против Яшина возбудили уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.