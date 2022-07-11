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В МОК оценили шансы россиян на участие в Олимпиаде-2024

Член МОК Крейг Риди назвал маловероятным участие российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Крейг Риди оценил шансы российских спортсменов на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит The Guardian.

Риди назвал маловероятной возможность участия россиян в соревнованиях, так как они не успеют пройти квалификации, кроме как велоспорте, дзюдо и теннисе. «Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по четкой инструкции, что не будут приглашать россиян для участия в своих мероприятиях», — заявил он.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, легкая атлетика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Летние XXXIII Олимпийские игры состоятся в Париже. Они пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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Анастасия Борисова
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