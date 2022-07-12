В США заявили об осведомленности властей о возможной утечке данных сына Байдена

Секретная служба США заявила, что власти знают о возможной утечке данных сына Байдена

Американские власти знают о возможной утечке личных данных сына президента США Хантера Байдена, но не намерены раскрывать информацию о возможных следственных действиях. Такое заявление сделал официальный представитель Секретной службы Энтони Гуглиелми. Его слова приводит ТАСС.

«На данный момент мы не можем комментировать потенциальные следственные действия, но я могу заверить вас, что Секретная служба США, как и другие федеральные правоохранительные органы, осведомлена о сообщениях в соцсетях и утверждениях, касающихся господина Байдена», — прокомментировал он соответствующие сообщения.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные хакеры взломали учетную запись iCloud сына американского президента и украли его личные данные, опубликовав в соцсетях его фотографии, видеозаписи, переписку.

По информации Daily Mail, в частности, что Байден-младший потратил за пять месяцев 30 тысяч долларов на проституток. Ему также могут предъявить обвинения в перевозке проституток через границу штатов. До этого были опубликованы кадры, на которых сын президента США Хантер Байден красуется без трусов и с пистолетом в руке. Вместе с ним в комнате находится обнаженная женщина. По версии издания New York Post, это проститутка.

В настоящее время Хантер Байден является фигурантом налогового расследования в США. Речь идет о деньгах, которые сын американского политика получал от украинской газовой компании Burisma. Как заявлял член палаты представителей, республиканец Даррел Исса, Конгресс изучает содержимое ноутбука Хантера Байдена.

