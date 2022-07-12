Глава IIHF прокомментировал ситуацию с призывом Федотова в армию

Глава IIHF Люк Тардиф назвал ситуцию с призывом Ивана Федотова в армию грустной

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал ситуацию с призывом в армию вратаря сборной России Ивана Федотова. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент IIHF назвал произошедшее грустной ситуацией. Вместе с этим он подчеркнул, что федерация придерживается своих принципов и не станет влиять на решения властей любой из стран.

11 июля адвокат 25-летнего хоккеиста Алексей Пономарев передал слова Федотова, который пребывает в военной части в Северодвинске. Голкипер выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации и заявил, что готов служить стране в качестве хоккеиста.

1 июля Федотов был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии. Позже хоккеист был доставлен в учебную часть Военно-морского флота РФ.

Ситуация развивалась на фоне заключения Федотовым контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Ранее он защищал цвета столичного ЦСКА.