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Спорт

Бывший тренер сборной России заявил о неадекватном поведении хоккеиста Федотова

Бывший тренер сборной России Крикунов заявил о неадекватном поведении хоккеиста Федотова

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов заявил о неадекватном поведении вратаря Ивана Федотова. Его слова приводит РИА Новости.

«Он уперся — не хочу играть и все. А на профессиональном уровне ведь так не бывает. Я на 100 процентов уверен, что это больше его вина. Если бы он не уперся, не повел себя неадекватно, то вряд ли бы это случилось», — заявил Крикунов. Он посчитал, что Федотову указали на его место, подчеркнув, что год без игровой практики — это неправильно.

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1 июля Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он может быть распределен на корабль или подводную лодку.

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Анастасия Борисова
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