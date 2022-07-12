Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Манчестер Юнайтед
1:0
1-й тайм
live
Ливерпуль
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
Карабах
Сегодня
19:00 (Мск)
Лех П
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Бт
Завтра
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Завтра
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Стал известен новый вариант продолжения карьеры Левандовски

Польский футболист Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Челси»

Фото: Michael Probst / AP

Стал известен новый вариант продолжения карьеры для польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в случае срыва перехода в «Барселону». Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своем Twitter.

33-летний форвард может стать игроком лондонского «Челси». При этом, по информации источника, такой вариант не является приоритетным для футболиста, так как он рассчитывает на благоприятный исход переговоров «Баварии» и «Барселоны».

В начале июля стало известно, что Левандовски встретился с главным тренером сине-гранатовых Хави на отдыхе на Ибице. Поляк выразил надежду, что сумеет поработать вместе с испанским специалистом в будущем.

Контракт Левандовски с «Баварией» истечет летом 2023 года. «Барселона» является основным претендентом на форварда.

Синдром отмены: Россия
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по домам в Запорожской области
Хакеры удаленно взломали автомобили Honda
Названа лучшая одежда для офиса в жару
Тайвань проведет по всему острову имитирующие атаки КНР учения
Открывший стрельбу по отдыхающим на пляже россиянин попал на видео
Глава Крыма опроверг наличие символа Z на одежде избитого в Судаке
Российские банки начали переходить на китайскую систему
Попытку Японии привлечь нейтральные страны к санкциям против России оценили
Подросток спас трех девушек и полицейского от гибели в реке
Политолог назвал возможную цель ударов ВСУ по Новой Каховке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.