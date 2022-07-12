Стал известен новый вариант продолжения карьеры Левандовски

Польский футболист Роберт Левандовски может продолжить карьеру в лондонском «Челси»

Стал известен новый вариант продолжения карьеры для польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовски в случае срыва перехода в «Барселону». Об этом сообщил журналист CBS Sports Бен Джейкобс в своем Twitter.

33-летний форвард может стать игроком лондонского «Челси». При этом, по информации источника, такой вариант не является приоритетным для футболиста, так как он рассчитывает на благоприятный исход переговоров «Баварии» и «Барселоны».

В начале июля стало известно, что Левандовски встретился с главным тренером сине-гранатовых Хави на отдыхе на Ибице. Поляк выразил надежду, что сумеет поработать вместе с испанским специалистом в будущем.

Контракт Левандовски с «Баварией» истечет летом 2023 года. «Барселона» является основным претендентом на форварда.