Стало известно о словах Левандовски при встрече с Хави

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признался Хави в желании совместно работать

Испанский AS сообщил о встрече между польским нападающим Робертом Левандовски и главным тренером «Барселоны» на острове Ибица. Заметка доступна на сайте издания.

33-летний форвард случайно встретился с наставником сине-гранатовых во время отдыха. Отмечается, что они успели обменяться парой слов. По утверждениям AS, Левандовски признался, что хотел бы работать вместе с Хави.

«Барселона» неоднократно пыталась приобрести форварда у мюнхенской «Баварии». Немецкая сторона не готова расставаться с нападающим за сумму меньше 50 миллионов евро.

Левандовски публично заявил о своем желании досрочно покинуть клуб. Его контракт с мюнхенцами истечет только летом 2023 года.