Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ЦСКА
0:3
Завершен
Зенит
Кубок PARI Премьер
Пари Нижний Новгород
Завтра
20:00 (Мск)
Сочи
Кубок PARI Премьер
Зенит
3 июля
20:00 (Мск)
Црвена Звезда
Товарищеские матчи (клубы)|Товарищеские матчи
ЦСКА
4 июля
20:00 (Мск)
Пари Нижний Новгород
Кубок PARI Премьер
Спорт

«Бавария» отвергла новое предложение «Барселоны» по Левандовски

«Бавария» отвергла предложение «Барселоны» по трансферу Роберта Левандовски
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски. Фото: Pawel Andrachiewicz / Globallookpress.com

Мюнхенская «Бавария» отвергла новое предложение каталонской «Барселоны» по переходу польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщил Mundo Deportivo с ссылкой на немецкий Bild.

Мюнхенцы отказались расставаться с 33-летним нападающим за 40 миллионов евро без учета бонусов. Именно с таким предложением ранее к клубу обратились сине-гранатовые. «Бавария» рассмотрит предложение в том случае, если сумма компенсации будет в размере от 50 миллионов евро.

О новой попытке «Барселоны» приобрести форварда сообщалось 29 июня. Отмечалось, что Левандовски выразил готовность выступать за каталонцев. Контракт поляка с немецким клубом истечет летом 2023-го.

В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовски забил 35 голов в 34 матчах за клуб. Поляк начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.

Время роста
Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало «шагом доброй воли» вывод войск с острова Змеиный
Поставки смартфонов сократились
Дело против Януковича направили в суд
Медведев заявил об ассиметричном ответе России на блокаду Калининграда
На Украине начали формирование реестра олигархов
Дизайнер перечислил плюсы и минусы нового дизайна 100-рублевой банкноты
Медведев словами Черномырдина описал совместное будущее Украины и ЕС
Доктор Мясников предупредил об опасности приема витаминов
Назван возможный срок появления у США гиперзвукового оружия
На прощание с Пьером Нарциссом поклонник прислал грузовик цветов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.