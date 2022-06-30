«Бавария» отвергла новое предложение «Барселоны» по Левандовски

«Бавария» отвергла предложение «Барселоны» по трансферу Роберта Левандовски

Мюнхенская «Бавария» отвергла новое предложение каталонской «Барселоны» по переходу польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщил Mundo Deportivo с ссылкой на немецкий Bild.

Мюнхенцы отказались расставаться с 33-летним нападающим за 40 миллионов евро без учета бонусов. Именно с таким предложением ранее к клубу обратились сине-гранатовые. «Бавария» рассмотрит предложение в том случае, если сумма компенсации будет в размере от 50 миллионов евро.

О новой попытке «Барселоны» приобрести форварда сообщалось 29 июня. Отмечалось, что Левандовски выразил готовность выступать за каталонцев. Контракт поляка с немецким клубом истечет летом 2023-го.

В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовски забил 35 голов в 34 матчах за клуб. Поляк начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.