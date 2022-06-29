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Спорт

«Барселона» сделала новое предложение по переходу Левандовски

«Барселона» предложила «Баварии» 40 миллионов евро за переход Роберта Левандовски

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Каталонская «Барселона» сделала новое предложение мюнхенской «Баварии» по переходу польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, передает Football Espana.

Испанская сторона готова выплатить компенсацию в размере 40 миллионов евро без учета бонусов. Левандовски выразил готовность выступать за «Барселону».

11 июня сообщалось, что в «Барселоне» поляк сможет зарабатывать 12 миллионов евро после уплаты налогов. Сине-гранатовые собирались предложить ему двухлетний контракт.

33-летний Левандовски публично заявил о желании покинуть «Баварию». Контракт поляка с клубом истечет летом 2023-го.

В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовски забил 35 голов в 34 матчах за клуб. Поляк начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.

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