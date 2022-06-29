«Барселона» сделала новое предложение по переходу Левандовски
Каталонская «Барселона» сделала новое предложение мюнхенской «Баварии» по переходу польского нападающего Роберта Левандовски. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, передает Football Espana.
Испанская сторона готова выплатить компенсацию в размере 40 миллионов евро без учета бонусов. Левандовски выразил готовность выступать за «Барселону».
11 июня сообщалось, что в «Барселоне» поляк сможет зарабатывать 12 миллионов евро после уплаты налогов. Сине-гранатовые собирались предложить ему двухлетний контракт.
33-летний Левандовски публично заявил о желании покинуть «Баварию». Контракт поляка с клубом истечет летом 2023-го.
В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовски забил 35 голов в 34 матчах за клуб. Поляк начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.