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Суд продлил на два месяца арест замкомандира батальона «Айдар»

Ростовский суд продлил до 16 сентября арест замкомандира «Айдара» Дениса Мурыги

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил на два месяца арест замкомандира украинского нацбатальона «Айдар» Дениса Мурыги. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Он будет находиться в СИЗО до 16 сентября 2022 года.

О задержании замкомандира батальона «Айдар» стало известно 19 мая, в тот же день его поместили под стражу. Выяснилось, что он пытался пробраться на территорию России под видом беженца. Также у него обнаружили украинский и русский паспорта.

Ему вменяют совершение преступления по части 2 статьи 208 («Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом») УК РФ. Отмечалось, что в 2015 году он принимал участие в подрыве моста в Луганской народной республике (ЛНР).

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Елизавета Новикова
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