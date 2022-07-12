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В России оштрафовали владельца сервиса для измерения скорости интернета

Суд оштрафовал компанию Ookla на один миллион рублей за отказ локализовать данные россиян

Фото: Shutterstock

Мировой суд в Москве оштрафовал американскую компанию Ookla, владеющую популярным сервисом для измерения скорости интернета SpeedTest, за отказ локализовать данные россиян на территории РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать компанию Ookla LLC виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ ("Невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации (...) персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ")», — говорится в решении суда. Организацию обязали выплатить один миллион рублей.

В июле сообщалось, что в суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Ookla. Компании грозил штраф до шести миллионов рублей за отказ локализовать данные. Перед этим, в апреле, Роскомнадзор предупредил Ookla о предстоящем протоколе, который будет составлен, если компания не сможет подтвердить факт локализации баз персональных данных на территории России.

Ранее за отказ локализовать данные россиян был оштрафован сервис для видеоконференций Zoom. Компанию-владельца обязали выплатить один миллион рублей. Также по аналогичной причине штраф был назначен компании Apple.

Согласно российскому законодательству, зарубежные платформы, которые обрабатывают личные данные россиян, должны хранить их на территории страны.

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Маргарита Щигарева
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