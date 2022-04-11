Популярному сервису пригрозили многомиллионным штрафом в России

Роскомнадзор потребовал от владельца SpeedTest информацию о локализации баз данных россиян

Роскомнадзор потребовал от американской компании Ookla LLC, владеющей популярным сервисом для измерения скорости интернета SpeedTest, предоставить информацию о локализации баз персональных данных граждан России. Как сообщает ТАСС, организации может грозить штраф в размере до 6 миллионов рублей.

«В случае если компания (Ookla LLC — прим. «Ленты.ру») не сможет подтвердить факт локализации баз персональных данных на территории Российской Федерации, будет составлен протокол по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (штраф до 6 миллионов рублей)», — сообщили агентству в пресс-службе регулятора.

Роскомнадзор также напомнил об обязанности операторов хранить персональные граждан РФ в России, как этого требует законодательство страны. Также отмечается, что о нарушениях со стороны компании Ookla известно Минцифры России.

Сервис SpeedTest позволяет измерять скорость интернета в браузере, а также в приложениях на платформах iOS, Android, macOS, Windows, Apple TV. На сайте ресурса заявляется, что всего SpeedTest провел более 40 миллиардов тестов скорости интернета.

Ранее о требованиях со стороны Роскомнадзора сообщила русскоязычная онлайн-энциклопедия «Википедия». Представители ресурса заявили, что регулятор направил им уведомление об удалении 10 изображений, признанных порнографическими. Соответствующие кадры Роскомнадзор внес в реестр запрещенной в России информации.