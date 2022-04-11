«Википедия» сообщила о получении новых уведомлений от Роскомнадзора

Роскомнадзор направил «Википедии» уведомления об удалении 10 порнографических изображений

Представители русскоязычной интернет-энциклопедии «Википедия» сообщили о получении новых уведомлений от Роскомнадзора. Как пишет «Интерфакс», регулятор направил ресурсу требования об удалении 10 изображений, признанных порнографическими.

«Теперь к нам пришли из-за десяти нарисованных анимешных девочек, изображения которых, как считает Роскомнадзор, "содержат порнографические изображения несовершеннолетних"», — заявили в «Википедии». В сообщении отмечается, что эти кадры, по мнению регулятора, содержат смоделированные сексуально откровенные действия ребенка.

Как уточняет «Интерфакс», соответствующие изображения Роскомнадзор 7 апреля внес в реестр запрещенной в России информации. Ведомство потребовало незамедлительно удалить эти кадры.

4 апреля «Википедия» заявила о получении от Роскомнадзора пяти новых требований об удалении статей. Уточнялось, что эти данные содержат недостоверную информацию о спецоперации России на Украине. После этого в Роскомнадзоре сообщили, что регулятор направил администрации «Википедии» требование ограничить распространение недостоверной общественно значимой информации.