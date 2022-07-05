Американской компании в России пригрозили штрафом в шесть миллионов рублей

Компании Ookla грозит штраф в 6 млн руб. за отказ локализовать данные пользователей в РФ

Американской компании Ookla грозит штраф в размере шесть миллионов рублей за отказ локализовать данные пользователей на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

На фирму, занимающуюся услугами в сфере интернет-аналитики, поступил протокол об административном правонарушении в 422-й мировой судебный участок. Он составлен по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ, за невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации и хранения персональных данных граждан России.

Заседание по делу назначено на 12 июля. Закон обязывает российские и зарубежные компании хранить персональные данные о россиянах только на территории страны, он распространяется и на тех, кто не имеет физического присутствия в России.

В России с 1 января 2022 года начал действовать закон о «приземлении» иностранных IT-корпораций. Согласно его требованиям, владелец зарегистрированного за рубежом интернет-ресурса, чья суточная посещаемость российскими пользователями составляет более 500 тысяч человек, должен открыть филиал или представительство в России или учредить российское юрлицо.

