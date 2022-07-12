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Первый случай оспы обезьян в России обнаружили в Петербурге

Минздрав сообщил, что первое заражение оспой обезьян в России выявлено в Санкт-Петербурге

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Первый случай заражения оспой обезьян в России выявлен в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на Минздрав 12 июля сообщает «Интерфакс».

О первом случае оспы обезьян ранее 12 июля сообщил Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что заразился молодой человек, вернувшийся в страну из Европы. Заболевший уже изолирован и находится в инфекционной больнице. Его жизни ничего не угрожает, болезнь протекает в легкой форме.

О неизбежности прихода оспы обезьян в Россию в беседе с «Лентой.ру» говорил академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. В то же время, он подчеркивал, что широкое распространение этого заболевания маловероятно из-за его особенностей.

Всемирная сеть здравоохранения (ВСЗ), в свою очередь, объявила оспу обезьян пандемией и подчеркнула, что для снижения негативных последствий необходимо принять немедленные меры везде, где происходит передача вируса.

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Евгения Куликова
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