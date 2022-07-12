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Россия заявила об «обезоружившем» Запад заседании Совбеза ООН

Зампостпреда Полянский: заседание Совбеза ООН по нацизму на Украине «обезоружило» Запад

Фото: Mike Segar / Reuters

Неформальное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное борьбе с нацизмом на Украине, не оставило аргументов у западных стран. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то, сказать не могли», — сказал Полянский в эфире телеканала «Россия 24». Дипломат пояснил, что приведенные Россией факты «были очень убедительны, и сложно было как-то оппонировать нам».

Заседание Совбеза ООН по «формуле Арриа» состоялось в понедельник, 11 июля. Встреча была посвящена событиям на Украине. «Это наш ответ тем западным коллегам, которые подвергают сомнению одну из целей нашей СВО на Украине — денацификацию и утверждают, что мы преувеличиваем масштаб проблемы», — сообщал Полянский, анонсируя мероприятие.

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Марина Совина
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