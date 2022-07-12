В Совфеде призвали закончить спецоперацию на западной границе Украины

Сенатор Джабаров призвал завершить спецоперацию на западе Украины ради безопасности людей

Для предотвращения обстрелов мирного населения, подобных ракетному удару по Новой Каховке, специальную военную операцию (СВО) на Украине нужно заканчивать на западных территориях этой страны. С таким предложением выступил первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

По словам сенатора, удары со стороны Украины наносятся не только по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими. «Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины», — подчеркнул Джабаров.

11 июля появилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по городу Новая Каховка в Херсонской области.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что после удара с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Новая Каховка в Херсонской области нужно потребовать от США прекращения поставок оружия Украине.