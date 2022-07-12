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В Совфеде призвали закончить спецоперацию на западной границе Украины

Сенатор Джабаров призвал завершить спецоперацию на западе Украины ради безопасности людей

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Для предотвращения обстрелов мирного населения, подобных ракетному удару по Новой Каховке, специальную военную операцию (СВО) на Украине нужно заканчивать на западных территориях этой страны. С таким предложением выступил первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

По словам сенатора, удары со стороны Украины наносятся не только по Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР), но и по территориям, которые формально пока считаются украинскими. «Все чаще в голову приходит мысль, что для предотвращения варварских обстрелов мирных граждан союзные войска должны завершить СВО на западной границе Украины», — подчеркнул Джабаров.

11 июля появилась информация, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из РСЗО HIMARS по городу Новая Каховка в Херсонской области.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что после удара с использованием реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Новая Каховка в Херсонской области нужно потребовать от США прекращения поставок оружия Украине.

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Сергей Истомин
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