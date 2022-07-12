Минобороны заявило об уничтожении американских пусковых установок Harpoon
Российскими высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» на Украине были уничтожены пусковые установки американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, они располагались в районе населенного пункта Березань в Одесской области.
8 июля министерство обороны отчиталось об уничтожении оружием морского базирования установок берегового ракетного комплекса Harpoon, которые были произведены в Великобритании. Там уточнили, что цели были поражены в районе населенного пункта Лиман Одесской области.
Оборонное ведомство также докладывало об ударах по хранилищам, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион».
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 5 июля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину иностранного вооружения попадает на Ближний Восток, а также на черный рынок.