Минобороны заявило об уничтожении американских пусковых установок Harpoon

Минобороны доложило об уничтожении пусковых установок Harpoon «Искандерами» под Одессой

Российскими высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» на Украине были уничтожены пусковые установки американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, они располагались в районе населенного пункта Березань в Одесской области.

8 июля министерство обороны отчиталось об уничтожении оружием морского базирования установок берегового ракетного комплекса Harpoon, которые были произведены в Великобритании. Там уточнили, что цели были поражены в районе населенного пункта Лиман Одесской области.

Оборонное ведомство также докладывало об ударах по хранилищам, в которых находились боеприпасы для поставленных из США реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 «Пион».

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 5 июля глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что часть поставляемого Западом на Украину иностранного вооружения попадает на Ближний Восток, а также на черный рынок.