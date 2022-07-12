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Спорт

Чемпионка Уимблдона Рыбакина открестилась от влияния на нее российской школы

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина открестилась от влияния российской школы тенниса

Фото: Kirsty Wigglesworth / AP

Чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина открестилась от влияния российской школы тенниса на ее карьеру. Слова спортсменки приводит РИА Новости.

Казахстанская теннисистка заявила, что выступала за сборную России лишь на юниорском уровне, и обратила внимание на то, что переход во взрослую профессиональную карьеру крайне сложен.

«Помимо того что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается вообще продолжать на профессиональном уровне, а добиваются каких-то вершин единицы», — высказалась она.

9 июля 23-летняя Рыбакина впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». В финальном матче она обыграла француженку Онс Жабер со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Спортсменка заработала 2,5 миллиона долларов.

До 2018 года Рыбакина представляла сборную России. Она является 23-й ракеткой мира. Для спортсменки это первая победа на турнире «Большого шлема».

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