Лукашенко и Путин обсудили планы Запада по нападению на Россию через Белоруссию

Лукашенко обсудил с Путиным планы Запада по нападению на Россию через Украину и Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным стратегические планы западных стран по нападению на Россию. Об этом Лукашенко рассказал на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. По словам президента Белоруссии, эти планы предусматривают удар через территорию Украины и Белоруссии.

«В последнее время — и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации — разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара — через Украину и через Беларусь», — утверждает политик.

В понедельник президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор. Лидеры стран обсудили ситуацию на постсоветском пространстве, ход специальной военной операции России на Украине, а также вопрос транзита грузов в Калининградскую область.

Ранее, на фоне прекращения Литвой транзита товаров в Калининградскую область, Лукашенко заявил, что у Москвы и Минска достаточно сил и средств для того, чтобы доставлять грузы в регион «без всяких войн и напряжений».