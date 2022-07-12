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В Кремле назвали важным указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев

Песков назвал очень важным новый указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Новый указ президента России Владимира Путина, который разрешает всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке, очень важен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

11 июля глава государства упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины. Согласно указу Путина, те, кто постоянно проживает на территории республик Донбасса или Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее на указ президента отреагировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, он выглядит достойным ответом на проект «анти-Россия».

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Анастасия Шейкина
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