В Кремле назвали важным указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев

Песков назвал очень важным новый указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев

Новый указ президента России Владимира Путина, который разрешает всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощенном порядке, очень важен. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

11 июля глава государства упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса и Украины. Согласно указу Путина, те, кто постоянно проживает на территории республик Донбасса или Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Ранее на указ президента отреагировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, он выглядит достойным ответом на проект «анти-Россия».