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Матвиенко отреагировала на указ Путина об упрощенном гражданстве для украинцев

Матвиенко сочла указ Путина о гражданстве для украинцев ответом на проект «анти-Россия»
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Совет Федерации / Flickr

Указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства всеми украинцами выглядит достойным ответом на проект «анти-Россия», заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее реакцию приводит ТАСС.

11 июля глава государства подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Украины.

«Это такой достойный ответ достойного государства на проект "анти-Россия"», — сказала журналистам спикер Совфеда.

Согласно указу Путина, граждане Украины, Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), а также лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республик или Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

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Анна Щербакова
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