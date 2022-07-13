Уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна направили в прокуратуру

ТАСС: СК направил уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна в Генпрокуратуру

Следственный комитет (СК) России направил для утверждения обвинительного заключения в Генпрокуратуру РФ уголовное дело о сексуальном насилии и истязании дочерей в отношении Михаила Хачатуряна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как пояснил собеседник агентства, в случае утверждения обвинительного заключения надзорным ведомством материалы дела будут направлены для рассмотрения по существу в Бутырский суд Москвы. Адвокаты потерпевших и самого Хачатуряна, убитого в конце июля 2018 года дочерьми, не подтвердили агентству эту информацию. Также агентство не располагает подтверждением этой информации со стороны следственных органов.

По ходатайству следствия суд ограничил защиту обвиняемого в сроках ознакомления с материалами, удовлетворив ходатайство следствия, которое усмотрело в действиях адвокатов «затягивание с чтением материалов».

Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца. Против него возбудили уголовное дело по статье 117 («Истязание»), части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») Уголовного кодекса РФ.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.