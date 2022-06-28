Уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна направят в прокуратуру

Дело обвиняемого в насилии над дочерьми убитого Хачатуряна направят в генпрокуратуру

Следственный комитет России в скором времени направит уголовное дело убитого дочерьми Михаила Хачатуряна для утверждения в Генеральную прокуратуру. Об этом во вторник, 28 июня, со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Погибший обвиняется в сексуальном насилии и истязании. Уголовное дело насчитывает более 20 томов. После утверждения надзорным ведомством дело будет рассмотрено по существу в Бутырском суде столицы. По ходатайству следствия суд ограничил защиту обвиняемого в сроках ознакомления с материалами, удовлетворив ходатайство следствия, которое усмотрело в действиях адвокатов «затягивание с чтением материалов».

3 сентября 2021 года сообщалось, что эксперты выявили у убитого дочерьми Михаила Хачатуряна расстройство сексуального влечения по типу педофилии.

Сестер Хачатурян официально признали потерпевшими по делу о насилии со стороны их отца. Следователи уведомили их о том, что против мужчины возбудили уголовное дело по статье 117 («Истязание»), части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и статье 133 («Понуждение к действиям сексуального характера») УК РФ.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. По версии следствия, они зарезали его в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Следствие установило, что он издевался над дочерьми и насиловал их. Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую оборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве.