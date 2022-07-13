Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо Бт
Сегодня
20:00 (Мск)
Слован Бр
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Шахтёр С
Сегодня
20:00 (Мск)
Марибор
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Ференцварош
Сегодня
21:00 (Мск)
Тобол К
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
ЧФР Клуж
Сегодня
21:30 (Мск)
Пюник
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Спорт

Организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году

Организаторы Уимблдона рассматривают вариант с отстранением российских игроков в 2023 году

Фото: Alberto Pezzali / AP

Организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, вариант с недопуском российских игроков в новом розыгрыше турнира рассматривается, однако окончательное решение будет принято в марте 2023-го.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России в 2022 году. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и лишили турнир рейтинговых очков.

Чемпионами Уимблдона-2022 в одиночном разряде стали серб Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Мировая история санкций


Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило об ударах по резервам группы «Каховка» на украинском заводе
В ДНР отказались назвать дату исполнения приговора иностранным наемникам
Сотрудникам Zara дали работу на складах Wildberries
Росгвардейцы ликвидировали пехоту и боевую технику ВСУ
В России впервые с начала июня выявили более 3900 случаев коронавируса
«АвтоВАЗ» назвал начало производства Niva «настоящей победой»
Россиянам рассказали о засекреченных бомбоубежищах
Бывший врач Обамы усомнился в способности Байдена продержаться до конца срока
Запасы газа в ЕС стали расти вдвое медленнее из-за остановки «Северного потока»
Турция объявила конкурс на разработку двигателя для истребителя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.