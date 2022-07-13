Организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году

Организаторы Уимблдона рассматривают вариант с отстранением российских игроков в 2023 году

Организаторы Уимблдона задумались об отстранении россиян в 2023 году. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации источника, вариант с недопуском российских игроков в новом розыгрыше турнира рассматривается, однако окончательное решение будет принято в марте 2023-го.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России в 2022 году. Тогда же в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и лишили турнир рейтинговых очков.

Чемпионами Уимблдона-2022 в одиночном разряде стали серб Новак Джокович и представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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