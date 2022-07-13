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Вымогавший у вора в законе Васи Воскреса адвокат освободился из колонии досрочно

Адвокат, защищавший Улюкаева и Абызова, вышел досрочно по делу вора в законе Васи Воскреса
Александр Вершинин (слева)

Александр Вершинин (слева). Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости

Суд принял решение освободить условно-досрочно московского адвоката Александра Вершинина, осужденного на 2,5 года лишения свободы по делу о вымогательстве денег у вора в законе Васи Воскреса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он известен тем, что защищал бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева и экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова. Вершинин вышел на свободу из колонии.

Никулинский суд Москвы 24 июня признал экс-адвоката виновным в посредничестве при передаче взятки. Его также лишили права заниматься адвокатской деятельностью на три года. Второй фигурант дела предприниматель Алексей Добрынин получил 3,5 года колонии за покушение на мошенничество.

Организовал аферу в отношении вора в законе, проживающего в Италии, бывший сотрудник главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД подполковник Владислав Шаповалов. Еще на стадии следствия он заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке был осужден на три года лишения свободы.

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Шаповалов изготовил подложную оперативную справку, предъявил ее Вершинину, который многие годы был адвокатом Воскреса, и убедил его, что на основании этого документа против авторитета будет возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ. За прекращение дела Шаповалов потребовал 300 тысяч долларов.

Возмущенный суммой, Вася Воскрес поручил ведение переговоров своему представителю Станиславу Воротникову, который передал информацию о вымогательстве со стороны полицейского в ФСБ. Под контролем оперативников Воротников договорился с Александром Вершининым о передаче взятки. В момент получения денег адвоката задержали.

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Любовь Ширижик
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