Советский чемпион мира назвал рабами уезжающих в Россию хоккеистов

Чемпион мира в составе сборной СССР Ирбе назвал уезжающих в клубы КХЛ хоккеистов рабами

Двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной СССР Артур Ирбе раскритиковал латвийских хоккеистов, которые рассматривают предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Sportacentrs.

Спортсмен назвал рабами уезжающих в Россию хоккеистов. «Игрокам нужно подумать, за что им платят, потому что зарплаты неадекватно велики. Очевидно, что платят не только за хоккей, но и за что-то другое. Это реклама России и участие в русской пропаганде», — заявил Ирбе. По его мнению, игроки в КХЛ не могут быть юридически защищенными.

6 июля генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что вратарь Янис Калниньш останется без вызова в сборную страны из-за его контракта с клубом КХЛ «Амур». Позднее игрок опроверг информацию о соглашении с хабаровчанами.

В апреле латвийский Сейм проголосовал за принятие поправок в закон о спорте. Они подразумевают запрет гражданам Латвии на участие в соревнованиях в России и Белоруссии.