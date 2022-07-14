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Обвиняемая в крупной афере адвокат бывшего министра Улюкаева осталась в СИЗО

Мосгорсуд оставил под стражей адвоката экс-министра Улюкаева по делу о мошенничестве

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мосгорсуд отказался освободить из СИЗО адвоката Дареджан Квеидзе, обвиняемую в многомиллионной афере. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщина остается под стражей по решению судебных инстанций. Она известна тем, что защищала экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева по делу о получении им взятки.

По версии следствия, Квеидзе с коллегой Андреем Фоломейкиным обещала учредителю девелоперской компании «Мануфактура-Юг» Игорю Строганову помочь с закрытием дела за 43 миллиона рублей. Ему вменялась дача взяток чиновникам администрации города Сочи за выделение его компании участков под жилищное строительство. Адвокаты предложили ему посодействовать и освободить от уголовной ответственности, используя связи в Хамовническом суде Москвы, который рассматривал его дело.

Также юристы ввели в заблуждение другого фигуранта дела девелопера — его защитника Алексея Литвинова. Общий ущерб по делу следствие оценивает в 83 миллиона рублей. Следствие полагает, что на самом деле у Квеидзе и ее сообщника не было связей в суде, поэтому они не могли повлиять на исход дела Строганова.

18 марта Преображенский суд столицы арестовал недвижимость Квеидзе на сумму около 29 миллионов рублей. Ее и Фоломейкина задержали в Москве в ночь на 25 января.

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Любовь Ширижик
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