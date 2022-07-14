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Российский игрок НХЛ обратился к призванному в армию Федотову

Российский игрок НХЛ Михаил Сергачев пожалел карьеру призванного в армию Ивана Федотова

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев обратился к призванному в армию голкиперу Ивану Федотову. Его слова приводит РБК.

«Очень жалко его карьеру. Вытащил ЦСКА из ямы, выиграл для них Кубок Гагарина, для сборной олимпийское серебро. Я не знаком с Иваном лично, но я желаю ему со всем справиться», — заявил спортсмен. Он выразил надежду, что Федотов сможет продолжить карьеру после службы в армии.

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1 июля Федотов был задержан в Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб НХЛ «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля.

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