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В Запорожской области начнут выселять на Украину за помощь радикалам

Глава Запорожской области Балицкий издал указ о выселении на Украину за помощь радикалам

Фото: Reuters

Глава Запорожской области Евгений Балицкий издал указ, согласно которому в регионе начнут выселять на территорию Украины за помощь террористам и радикалам. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Балицкого, отныне если человек не сообщил о готовящемся преступлении или знал, что его знакомый или родственник занимаются экстремистский деятельностью в интернете, но не донес эту информацию до правоохранителей, то его поступок будет приравниваться к преступлению.

«А также члены семьи и другие люди, которые знали, участвовали, не докладывая ситуацию правоохранительным органам, будут выселяться с территории», — заявил глава региона. Он уточнил, что речь идет о помощи радикалам вроде «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в России).

Выселять жителей, по словам Балицкого, будут через пункты пропуска.

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Алевтина Запольская
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