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Среда обитания

Сестра Бузовой пожаловалась на ошибки рабочих во время ремонта

Анна Бузова рассказала подписчикам об ошибке рабочих при замере помещения для кондиционера

Фото: @annabuzova

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна пожаловалась на ошибку рабочих, допущенную во время ремонта при замере помещения для установки кондиционера. Об этом она поделилась со своими подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предприниматель и блогер сообщила, что специалист из компании, занимающейся продажей и установкой кондиционеров, сделал неверные замеры. В результате при установке желаемая модель черного цвета с матовым покрытием не поместилась на нужное место.

Бузова решила поинтересоваться у подписчиков, что ей делать, — отказаться от черного кондиционера и купить белый либо делать ремонт почти с нуля. «Даже боюсь озвучивать этот вариант... Разбирать стену... И почти заново делать ремонт», — призналась блогер. В итоге она отметила, что кондиционер белого цвета будет хорошо смотреться в интерьере будущей комнаты.

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«Самый интересный этап начинается, когда начинают вылезать интересные нюансы. Но я стараюсь не нервничать», — рассказала Бузова.

Ранее в марте Анна Бузова уже показывала ремонт в своей квартире в Москве. На тот момент в помещениях начали покраску стен и установили большую часть освещения. Звезда отмечала, что все идет по плану.

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