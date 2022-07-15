Сестра Бузовой пожаловалась на ошибки рабочих во время ремонта

Анна Бузова рассказала подписчикам об ошибке рабочих при замере помещения для кондиционера

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна пожаловалась на ошибку рабочих, допущенную во время ремонта при замере помещения для установки кондиционера. Об этом она поделилась со своими подписчикам в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Предприниматель и блогер сообщила, что специалист из компании, занимающейся продажей и установкой кондиционеров, сделал неверные замеры. В результате при установке желаемая модель черного цвета с матовым покрытием не поместилась на нужное место.

Бузова решила поинтересоваться у подписчиков, что ей делать, — отказаться от черного кондиционера и купить белый либо делать ремонт почти с нуля. «Даже боюсь озвучивать этот вариант... Разбирать стену... И почти заново делать ремонт», — призналась блогер. В итоге она отметила, что кондиционер белого цвета будет хорошо смотреться в интерьере будущей комнаты.

«Самый интересный этап начинается, когда начинают вылезать интересные нюансы. Но я стараюсь не нервничать», — рассказала Бузова.

Ранее в марте Анна Бузова уже показывала ремонт в своей квартире в Москве. На тот момент в помещениях начали покраску стен и установили большую часть освещения. Звезда отмечала, что все идет по плану.