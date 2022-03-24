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Бузова показала ремонт в скандальной квартире

Сестра Ольги Бузовой Анна показала ремонт в своей московской квартире

Кадр: Telegram-канал Anna Buzova

Младшая сестра певицы Ольги Бузовой показала ремонт в своей московской квартире. Работы еще не завершены, однако Анна отметила, что все идет по плану. Она опубликовала серию видео в Telegram, на которых продемонстрировала, как выглядит жилье на данный момент.

В помещениях начали покраску стен и установили большую часть освещения. Интерьер будет оформлен в бежевых и белых тонах с черными акцентами, а в плинтуса встроят светодиодные профили, чтобы создать эффект парящих стен. Анна и ее муж Константин Штрыкин приобрели недвижимость без отделки в марте 2020 года. Жилье располагается в районе Варшавская, стоимость пара не сообщила. Согласно дизайн-проекту, в квартире будут смежная с кухней гостиная и одна спальня. Оба помещения достаточно светлые и без искусственной подсветки благодаря большим окнам в пол.

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В 2021 году из-за новой квартиры Анны в семье Бузовых произошел скандал. Сестры поссорились после того, как Ольга заявила, что помогла родственнице с приобретением недвижимости. Анна высмеяла заявление певицы, отметив, что в таком случае рассчитывает чаще получать от нее подобные подарки.

Раннее младшая Бузова пожаловалась на стоимость мебели. Она показала договор, согласно которому все предметы интерьера обойдутся ей в 4,7 миллиона рублей. Анна призналась, что не рассчитывала потратить такую сумму на обстановку жилья.

Александра Качан
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