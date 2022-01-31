Сестра Бузовой пожаловалась на стоимость мебели

Младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна рассказала о ходе ремонта в ее новой квартире. Она пожаловалась на стоимость мебели в несколько миллионов рублей. Об этом Бузова сообщила подписчикам своего Instagram-аккаунта.

Сестра телеведущей показала в сторис часть договора, в котором указано, что мебель для нового жилья обойдется в 4,775 миллиона рублей. Бузова отметила, что она не планировала тратить подобную сумму на предметы интерьера. «Еще нам тут прислали просчет на мебель. Я чуть телефон не выронила», — отметила Бузова.

По словам Бузовой, в квартире продолжаются строительные работы, на стенах уже сделали отступы, чтобы создать эффект парения. Она уже потратила на ремонт около пяти-шести миллионов рублей.

Сама Ольга Бузова также занимается ремонтом в своей новой квартире в Москве. В октябре 2021 года работы находились на финальной стадии. Актриса выразила надежду переехать в отделанное жилье в 2022 году.