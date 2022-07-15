Раскрыто новое название кофеен Starbucks в России

«Известия» узнали, что кофейни Starbucks в России могут переименовать в VKCoffee

Источник «Известий» на рынке коммерческой недвижимости раскрыл новое название кофеен Starbucks в России — сеть могут переименовать в VKCoffee.

«Новый Starbucks может называться VKCoffee после ребрендинга. Это один из вариантов на обсуждении», — рассказали собеседники газеты.

Американская корпорация Starbucks объявила об окончательном уходе с российского рынка 23 мая. В том же месяце стало известно, что компания ищет покупателя своего бизнеса в стране — среди претендентов называлась кувейтская Alshaya Group.

В середине июля владельцу кофеен удалось договориться о сделке — совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (он же рэпер Тимати) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Сообщается, что новые владельцы получат право аренды на 130 помещений сети, в которых работали около 2000 сотрудников. Фирменный логотип кофеен и технологии использовать будет запрещено. Название также будет изменено, стоимость сделки не называется.