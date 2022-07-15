Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Раскрыто новое название кофеен Starbucks в России

«Известия» узнали, что кофейни Starbucks в России могут переименовать в VKCoffee

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Источник «Известий» на рынке коммерческой недвижимости раскрыл новое название кофеен Starbucks в России — сеть могут переименовать в VKCoffee.

«Новый Starbucks может называться VKCoffee после ребрендинга. Это один из вариантов на обсуждении», — рассказали собеседники газеты.

Американская корпорация Starbucks объявила об окончательном уходе с российского рынка 23 мая. В том же месяце стало известно, что компания ищет покупателя своего бизнеса в стране — среди претендентов называлась кувейтская Alshaya Group.

Материалы по теме:
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России. Почему российский Минфин его отрицает?
На Западе объявили о дефолте по госдолгу России.Почему российский Минфин его отрицает?
27 июня 2022
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет. Почему европейская валюта слабеет?
Курсы евро и доллара сравнялись впервые за 20 лет.Почему европейская валюта слабеет?
12 июля 2022

В середине июля владельцу кофеен удалось договориться о сделке — совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (он же рэпер Тимати) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Сообщается, что новые владельцы получат право аренды на 130 помещений сети, в которых работали около 2000 сотрудников. Фирменный логотип кофеен и технологии использовать будет запрещено. Название также будет изменено, стоимость сделки не называется.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
ЕС смягчит санкции против России
В России впервые показали артефакты арктической экспедиции XIX века
Россиянин выпал из окна восьмого этажа, встал и ушел
В России выявили максимальное с 28 мая число случаев COVID-19
Предложен способ предсказать цунами по возмущениям в ионосфере
Названы главные покупатели недвижимости в Москве среди иностранцев
Стали известны подробности в деле об обстреле четырех человек в Москве
Сотрудники ресторана спасли редчайшего оранжевого омара
Бастрыкин велел расследовать обстрел брянского села со стороны Украины
В российском городе заметили рекламу с призывом вступить в ЧВК Вагнера
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.