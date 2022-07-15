Стали известны новые владельцы Starbucks в России

Mash: совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати

Совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (он же рэпер Тимати) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash без ссылки на источники.

Уточняется, что новые владельцы получат право аренды на 130 помещений сети, там работали около двух тысяч сотрудников. Фирменный логотип кофеен и технологии использовать будет запрещено. Название также будет изменено, стоимость сделки не называется.

Ранее в июле стало известно, что американскую сеть кофеен, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию подтвердил и один из его знакомых. Газета «Ведомости» писала, что сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля.

Starbucks окончательно решила уйти с российского рынка в конце мая. Компания закроет 130 заведений. При этом она продолжит выплачивать зарплату почти двум тысячам российских сотрудников в течение полугода и поможет им перейти на новую работу.