Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стали известны новые владельцы Starbucks в России

Mash: совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский и рэпер Тимати

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

Совладельцами Starbucks в России станут ресторатор Антон Пинский, Тимур Юнусов (он же рэпер Тимати) и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash без ссылки на источники.

Уточняется, что новые владельцы получат право аренды на 130 помещений сети, там работали около двух тысяч сотрудников. Фирменный логотип кофеен и технологии использовать будет запрещено. Название также будет изменено, стоимость сделки не называется.

Ранее в июле стало известно, что американскую сеть кофеен, скорее всего, купит ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский. Эту информацию подтвердил и один из его знакомых. Газета «Ведомости» писала, что сделка может быть закрыта уже в 20-х числах июля.

Starbucks окончательно решила уйти с российского рынка в конце мая. Компания закроет 130 заведений. При этом она продолжит выплачивать зарплату почти двум тысячам российских сотрудников в течение полугода и поможет им перейти на новую работу.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Спецназ «Гром» устроил рейд с задержаниями в цыганском поселке Екатеринбурга
Обнаружены самоорганизующиеся кристаллы из зародышей морских звезд
Польский производитель овощных смесей Hortex ушел из России
Лепс рассказал о покупке квартиры для матери
Звезда UFC обесценил чемпионство Нурмагомедова
Цены на полеты в Европе снова взлетят
Россиян предупредили о новом способе обмана на фоне распродажи IKEA
Стали известны подробности рейда силовиков в цыганском поселке Екатеринбурга
ВСУ начали отступать из Северска
Стало известно о возвращении Аллы Пугачевой в Россию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.