Звезда UFC обесценил чемпионство Нурмагомедова

Звезда UFC Нэйт Диас заявил, что Хабиб Нурмагомедов недостаточно хорош для Зала славы

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас отреагировал на включение россиянина Хабиба Нурмагомедова в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

37-летняя звезда UFC заявил, что Нурмагомедов недостаточно хорош для подобной чести, и обесценил чемпионство россиянина. «И кого он там побил? Дастина Порье и Джастина Гейджи? Они сами неоднократно были биты и без него», — отметил Диас. «Ты не так крут. Все время избегал боев, а теперь вдруг в Зале славы?» — удивился он.

Церемония включения Нурмагомедова в Зал славы UFC прошла в ночь на 1 июля. О присвоении статуса экс-чемпиону UFC стало известно в марте.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он завоевал вакантный титул весной 2018-го, одолев Эла Яквинту. Осенью того же года он защитил пояс в поединке с Конором Макгрегором. Затем последовали две успешные защиты в боях с Порье и Гейджи. Всего на счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

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