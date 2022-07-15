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Спорт

Звезда UFC обесценил чемпионство Нурмагомедова

Звезда UFC Нэйт Диас заявил, что Хабиб Нурмагомедов недостаточно хорош для Зала славы
Нейт Диас

Нейт Диас. Фото: Jason Silva / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Американский боец смешанного стиля (MMA) Нэйт Диас отреагировал на включение россиянина Хабиба Нурмагомедова в Зал славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

37-летняя звезда UFC заявил, что Нурмагомедов недостаточно хорош для подобной чести, и обесценил чемпионство россиянина. «И кого он там побил? Дастина Порье и Джастина Гейджи? Они сами неоднократно были биты и без него», — отметил Диас. «Ты не так крут. Все время избегал боев, а теперь вдруг в Зале славы?» — удивился он.

Церемония включения Нурмагомедова в Зал славы UFC прошла в ночь на 1 июля. О присвоении статуса экс-чемпиону UFC стало известно в марте.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он завоевал вакантный титул весной 2018-го, одолев Эла Яквинту. Осенью того же года он защитил пояс в поединке с Конором Макгрегором. Затем последовали две успешные защиты в боях с Порье и Гейджи. Всего на счету россиянина 29 побед в 29 поединках.

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Николай Костюков
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